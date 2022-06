De pijn was groot bij Merel van Dongen toen ze vijf jaar geleden werd gepasseerd voor het team dat later Europees kampioen werd. Dat de linksback nu wel bij de EK-selectie van de Oranjevrouwen zit, voelde daarom "extra speciaal" voor haar.

Van Dongen was met haar vriendin op vakantie op Ibiza toen ze in spanning een bericht van bondscoach Mark Parsons afwachtte. "Het voelde als een eindexamenuitslag: staat mijn telefoon wel op geluid?", zegt ze donderdag na de eerste training in gesprek met NU.nl. "Ik dacht wel dat ik geslaagd was, en dat werd bevestigd, maar je weet het nooit. Ik ben geen Vivianne Miedema of Lieke Martens. En in 2017 dacht ik ook dat ik erbij zat."

2017 staat met gouden sierletters geschreven in de geschiedenisboeken van de Oranjevrouwen, maar voor Van Dongen is het jaar een bladzijde om snel om te slaan. De linksback viel tot haar grote verdriet in de laatste selectieronde af voor het team van toenmalig bondscoach Sarina Wiegman, dat vervolgens in eigen land Europees kampioen werd.

Van Dongen moest op televisie zien hoe de spelers uitgroeiden tot grote sterren en door duizenden mensen werden gehuldigd tijdens een rondvaart door Utrecht. Bij de start van het seizoen in september sprak ze van een "verschrikkelijke zomer". "En dat is nog op zijn zachtst gezegd."

Voor Van Dongen is het daarom "extra speciaal" dat ze nu wel in de EK-selectie zit. "Het voelt alsof de cirkel rond is. Ik ben er trots op dat ik niet heb opgegeven na 2017, terwijl het soms wel heel erg heeft tegengezeten. Maar dat wil niet zeggen dat het dan einde carrière is."

De uitverkiezing heeft echter niet tot uitzinnige taferelen bij Van Dongen geleid. "Mijn vriendin vroeg aan me: 'Zit je erbij?' Ze kon het al aan mijn gezicht zien. Toen hebben we elkaar een goede knuffel gegeven. Ik heb geen tranen van geluk gehuild. Zo diep zit het nu niet meer."

Merel van Dongen (rechts) leidt de groep tijdens de warming-up voor de eerste training richting het EK. Merel van Dongen (rechts) leidt de groep tijdens de warming-up voor de eerste training richting het EK. Foto: Pro Shots

'Nog nooit zo veel zin gehad om te beginnen'

Van Dongen kreeg woensdagavond van haar ouders de vraag of ze zin had om zich te melden bij de Oranjevrouwen. "Nou, ik heb nog nooit zo veel zin gehad om een voorbereiding te beginnen. Het is geweldig om hier te zijn", zegt ze langs het veld in Zeist, waar ze met tien spelers ruim een uur trainde. Komende week sluiten de overige EK-gangers aan.

De 29-jarige Van Dongen is wel wat gewend: het EK wordt haar vierde toernooi met de Oranjevrouwen, nadat ze eerder op de WK's van 2015 en 2019 en op de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio had gespeeld. Waar komt haar buitengewone honger nu vandaan?

"Hoe meer toernooien je speelt, hoe trotser je erop bent dat je een toernooi mag spelen", verklaart ze. "Daardoor geniet ik er vooral van. Het kan toch zomaar het laatste zijn. Dat voel ik heel erg. Ik ben 29 jaar, je weet niet hoe het loopt."

Van Dongen benadrukt dat ze niet bezig is aan haar afscheidstournee bij Oranje. "Ik ga volgend jaar nog 100 procent vol voor het WK. Ik ga hier niet het einde aankondigen hoor, zeker niet. Maar ik zie de jeugd eraan komen, die is supergoed, terwijl ik ouder word. Ik weet niet of mijn lijf het nog volhoudt."

Merel van Dongen in actie op de training. Merel van Dongen in actie op de training. Foto: Pro Shots

'Huil tranen van geluk als ik winnende in finale maak'

Met acht toernooidebutanten hebben de Oranjevrouwen een ongekend jonge groep. Routinier Van Dongen ziet voor zichzelf dan ook een mentorrol weggelegd, ook al is ze lang niet zeker van een basisplaats. Bij de afgelopen interlands kreeg de 21-jarige Marisa Olislagers de voorkeur van Parsons.

"Ik wil die jonkies leren wat het is om in een stadion met 60.000 man te spelen. Een aantal heeft dat nog niet gedaan. Dat kan heel stressvol zijn. Ik wil met de jonge talenten praten en ervoor zorgen dat ze zich op hun gemak voelen. Iedereen moet zijn stress kunnen delen."

Van Dongen vindt het goed dat Parsons aan een verjongingskuur is begonnen. "Door zo veel jonge meiden met zo veel kwaliteit erbij te hebben, staan wij oudjes echt even op scherp. Ik laat me toch niet door een achttienjarige voorbij rennen? Ze zijn heel onbevangen, dat zorgt voor een nieuwe teamcultuur."

De grote vraag is of de Oranjevrouwen met zo veel jonge spelers het succes van 2017 kunnen herhalen. Van Dongen ziet dat landen als Engeland, Spanje, Frankrijk, Duitsland en Zweden in de "vijfde versnelling" zijn gegaan, terwijl Nederland volgens bondscoach Parsons een paar stappen terug heeft gezet.

Als titelverdediger zullen de Oranjevrouwen niettemin alle ogen op zich gericht weten. "Wij zijn niet de favoriet als je kijkt naar alle andere landen, maar hebben wel bewezen dat we goed kunnen presteren op eindtoernooien", vindt Van Dongen. Bij Europees succes is 2017 in één klap uit haar geheugen gewist. "Als ik in de finale van het EK de winnende maak, reken maar dat ik dan tranen van geluk huil."