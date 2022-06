Vincent Janssen heeft donderdag met het Nederlands elftal meegetraind voor het thuisduel van zaterdag met Polen in de Nations League. De spits oefende met de reserves van het gewonnen uitduel van woensdag met Wales.

De 27-jarige Janssen speelde vijf jaar geleden zijn laatste interland voor Oranje. De basisspelers van de wedstrijd in het Cardiff City Stadium kregen rust van bondscoach Louis van Gaal.

Janssen, uitkomend voor het Mexicaanse Monterrey, trouwde afgelopen weekend in de Verenigde Staten. Hij hoefde zich pas dinsdag in Zeist te melden. Van Gaal besloot hem nog niet mee naar Wales te nemen. Woensdag trainde Janssen individueel in Zeist.

Oranje boekte woensdag een benauwde 1-2-zege op Wales dankzij een laat doelpunt van Wout Weghorst. De thuisploeg maakte in blessuretijd een treffer van Teun Koopmeiners ongedaan, waarna Weghorst twee minuten later met een fraaie kopbal alsnog de zege veiligstelde.

Nederland is na de uitduels met België (1-4) en Wales (1-2) nog zonder puntenverlies in de Nations League. Polen won het eerste duel van de tweede keus van Wales (2-1), maar ging woensdag hard onderuit tegen België (6-1).

Oranje ontvangt Polen in een uitverkochte Kuip. Ook het thuisduel van dinsdag met Wales wordt in Rotterdam afgewerkt.

