De Oranjevrouwen zijn donderdag met een select groepje speelsters begonnen aan de voorbereiding op het EK van volgende maand in Engeland. Op het trainingsveld in Zeist stonden tien speelsters, onder wie Vivianne Miedema, Jackie Groenen en aanvoerder Sari van Veenendaal.

De speelsters werkten een trainingssessie van ruim een uur af op de KNVB Campus in Zeist. Bondscoach Mark Parsons liet assistenten Jessica Torny en Arvid Smit het werk doen op het veld. Parsons observeerde de verrichtingen van de speelsters vanaf de zijkant.

In de komende zeven dagen sluiten ook de overige EK-gangers aan bij de Oranjevrouwen. Speelsters als Lieke Martens (FC Barcelona), Daniëlle van de Donk (Olympique Lyon) en Sherida Spitse (Ajax) hebben langer vrijaf gekregen omdat het seizoen bij hun club er pas net op zit.

Parsons is blij met de start van de Oranjevrouwen. "Ik heb hier heel lang naar uitgekeken", zei de bondscoach na de training. Hij waakt voor te veel overmoed in de eerste weken. "We moeten voorzichtig zijn en geduldig blijven, ook al zijn we hier als een kind in de snoepwinkel. Voor mij was het ook moeilijk om niet betrokken te zijn bij de oefeningen, maar dat was wel het beste."

Voor vertrek naar Engeland staan er nog drie wedstrijden op het programma voor de Oranjevrouwen. Op 24 juni oefent de ploeg van Parsons in en tegen het Engeland van zijn voorganger Sarina Wiegman, waarna vier dagen later in Enschede de veelbesproken WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus volgt. Op 2 juli is in Enschede de uitzwaaiwedstrijd tegen Finland.

Op het EK neemt Nederland het in de groepsfase op tegen topland Zweden, Portugal en Zwitserland. De eerste groepswedstrijd tegen Zweden wordt op 9 juli in Sheffield gespeeld. De Oranjevrouwen zijn titelverdediger op het eindtoernooi. De finale op Wembley is op 31 juli.