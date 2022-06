Noa Lang heeft geen spijt van zijn veelbesproken interview in de Belgische krant HLN. De aanvaller van Oranje en Club Brugge kondigde daarin een week geleden zijn vertrek uit België aan en deed tal van spraakmakende uitspraken, met veel kritiek tot gevolg.

"Ik ben gewoon mezelf en zeg wat ik denk. Als Noa Lang een interview geeft, dan krijg je Noa Lang. Het zou wat zijn als je niet meer jezelf mag zijn in de voetballerij", zei de 22-jarige aanvaller woensdag tegen de NOS, na de 1-2-overwinning van Oranje in het Nations League-duel met Wales.

Lang zei in het interview in de Belgische krant dat hij het voetbal in België "heet" heeft gemaakt en dat het land hem gaat missen. "Volgend seizoen gaan jullie bidden dat er een Noa Lang rondloopt in België, die dan ook nog eens zo goed kan voetballen."

Het interview leidde tot veel reacties, vooral negatief. "Maar ik denk dat de meeste mensen diep van binnen stiekem moesten lachen om zo'n interview. Ik zeg het ook een beetje met een knipoog. Ik ben een entertainer."

Noa Lang met bondscoach Louis van Gaal. Noa Lang met bondscoach Louis van Gaal. Foto: Getty Images

'Ik dacht: het is showtime'

Bondscoach Louis van Gaal reageerde al eerder op het interview. Hij had zich er niet aan gestoord, al zei hij ook dat Lang qua gedrag en discipline nog wat moet bijleren. "Maar Lang heeft wel ongelooflijk veel creatieve kwaliteiten."

Woensdag tegen Wales kreeg Lang van Van Gaal de kans om dat te laten zien. "Ik dacht: het is showtime. Dit was de kans om het op een groot podium te laten zien tegen een goede tegenstander", zei Lang, die vlak voor tijd gewisseld werd in Cardiff.

"Ik heb hard gewerkt. Ik denk ook dat ik redelijk balvast was en ik probeerde vooruit te voetballen. Dat was niet altijd makkelijk. Het kan altijd beter, maar al met al ben ik niet ontevreden."

Nations League-programma Oranje in juni 3 juni in Brussel: België-Nederland 1-4

8 juni in Cardiff: Wales-Nederland 1-2

11 juni in Rotterdam: Nederland-Polen

14 juni in Rotterdam: Nederland-Wales