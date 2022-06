Hoewel Jerdy Schouten woensdag in de wolken was na zijn debuut voor het Nederlands elftal, kon de middenvelder het niet laten om een aantal verbeterpunten voor zichzelf te noemen. Volgens Schouten was vooral zijn spel in de eerste helft voor verbetering vatbaar.

"Ik heb een heel speciaal gevoel", reageerde de 25-jarige Schouten in eerste instantie trots tegenover de NOS na afloop van het gewonnen uitduel met Wales (1-2). "Het is een jongensdroom om je debuut voor het Nederlands elftal te maken."

Schouten kreeg in het volledig gewijzigde elftal van bondscoach Louis van Gaal de kans om zich vanaf de aftrap te laten zien. De debutant gaf de assist bij de openingsgoal van Teun Koopmeiners en werd twintig minuten voor tijd bij een 0-1-voorsprong naar de kant gehaald.

"Ik had in de eerste helft een aantal slordigheden waar ik niet enthousiast over ben. Maar naarmate de wedstrijd vorderde ging het beter", zei Schouten. "Ik denk dat ik uiteindelijk wel blij kan zijn, ook omdat ik direct een assist geef bij mijn debuut."

Jordan Teze maakte net als Jerdy Schouten zijn debuut. Jordan Teze maakte net als Jerdy Schouten zijn debuut. Foto: Getty Images

Van Gaal: 'Schouten was uiteindelijk voldoende'

Naast Schouten liet Louis van Gaal ook PSV-verdediger Jordan Teze als basisspeler debuteren voor Oranje. Volgens de bondscoach speelden beide spelers in Cardiff niet op hun niveau, maar de Bologna-middenvelder kon Van Gaal nog het meest bekoren.

"Schouten leed minder balverlies dan Teze. Maar hij speelde de bal ook steeds naar het dichtstbijzijnde station. Ik heb liever dat hij een paar stationnetjes overslaat. Al vind ik dat Schouten uiteindelijk nog wel een voldoende heeft gehaald."

Oranje is dankzij de zege op Wales nog foutloos in de Nations League. Nederland speelt de komende periode nog twee Nations League-duels: zaterdag in Rotterdam tegen Polen en volgende week dinsdag opnieuw tegen Wales, eveneens in de havenstad.