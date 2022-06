Alexandre Lacazette keert na vijf jaar terug bij Olympique Lyonnais, meldt de club van trainer Peter Bosz donderdag. De aanvaller tekent in Zuid-Frankrijk een contract tot de zomer van 2025.

De 31-jarige Lacazette komt transfervrij over van Arsenal, dat ruim vijf jaar geleden nog meer dan 50 miljoen betaalde om de spits over te nemen van Olympique Lyonnais.

Lyonnais probeerde Lacazette volgens Franse media in de winter al te strikken, maar de Fransman zag het toen niet zitten om uit te komen voor een club die geen Europees voetbal speelt. Lacazette heeft die eis nu laten vallen, want ook komend seizoen is Lyonnais niet actief in een van de Europese clubtoernooien.

Lacazette keert terug bij de club waarbij hij zijn jeugdopleiding genoot. Hij speelde tussen 2010 en 2017 voor het eerste elftal van 'Les Gones' en geldt met honderd goals in 203 competitiewedstrijden als een van de beste spitsen in de clubgeschiedenis.

Voor Peter Bosz is Lacazette eveneens geen onbekende. Hij stond als trainer van Ajax in het seizoen 2016/2017 tegenover de spits, die in dat Europa League-seizoen zes keer scoorde. In de halve finales tegen Ajax was hij tweemaal trefzeker.

In de Premier League kon Lacazette minder overtuigen. Hij speelde 158 competitieduels en scoorde daarin 54 keer. Afgelopen seizoen was hij voornamelijk reservespeler bij het Arsenal van Mikel Arteta.