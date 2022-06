Roberto Martínez was woensdag opgelucht na de reactie van de Belgische ploeg op de pijnlijke nederlaag tegen Oranje in de Nations League. Op bezoek bij Polen boekten de 'Rode Duivels' een 6-1-overwinning.

"Elk team kan verliezen, maar het is een kenmerk van grote teams dat ze zo kunnen reageren na een teleurstelling", zei Martínez na de overtuigende zege op Polen in het Koning Boudewijnstadion.

De Belgen spoelden met de overwinning de kater van de oorwassing tegen Oranje weg. Ondanks een openingstreffer van Robert Lewandowski werd het een feestavond voor de ploeg van bondscoach Martínez. Debutant Loïs Openda tekende namens de Belgen voor de eindstand (6-1).

"Ik denk dat iedere speler beter was dan vrijdag", reageerde Martínez. "We toonden vertrouwen en persoonlijkheid, daar genoot ik echt van. De spelers stonden erop snel te reageren. Voor zichzelf, maar ook voor de fans."

"Tegen Nederland waren we te passief aan de bal, we twijfelden en keken te veel naar elkaar. Vandaag zagen we er echt uit als een team en tegen Nederland waren we individuen."

Loïs Openda scoorde bij zijn debuut in het nationale elftal. Foto: Getty Images

'Er is hier talent zat'

Na de vernedering tegen Oranje hadden de Belgische media veel kritiek op het elftal, dat volgens de pers de pijnlijkste nederlaag in de recente geschiedenis van de nationale ploeg had geïncasseerd. Bondscoach Martínez vond dat overdreven en sprak alleen van een wake-upcall.

"Niemand moet ongerust zijn over een gebrek aan talent in het Belgisch voetbal. Niemand. Er is hier talent zat", benadrukte Martínez na het duel met Polen opnieuw. "Ze moeten gewoon een proces ondergaan, en daar is geduld voor nodig."

België speelt de komende periode nog twee wedstrijden in de Nations League: de ploeg van Martínez speelt zaterdag uit tegen Wales en gaat dinsdag op bezoek bij Polen.

Stand in divisie A, groep 4 1. Nederland 2-6 (+4)

2. België 2-3 (+2)

3. Polen 2-3 (-4)

4. Wales 2-0 (-2)

