Wout Weghorst leek woensdag gedwongen de slotfase van Wales-Nederland vanaf de zijlijn te bekijken, maar kon de Nations League-wedstrijd ondanks een sneetje in zijn hoofd voortzetten en maakte bovendien de winnende treffer. De spits is opgelucht nu hij weer eens belangrijk kon zijn voor Oranje.

"Dat waren nog eens slotminuten, ja", reageerde Weghorst lachend bij de NOS. "Ik dacht dat we het nog weggaven, maar gelukkig kwamen we nog tot een aanval en maakte ik de winnende", aldus de aanvaller, die enkele minuten daarvoor dacht dat hij gewisseld zou worden.

De 29-jarige Weghorst zat bij een 0-1-voorsprong met een hoofdwond langs de kant en zag Memphis Depay zelfs al klaarstaan om in te vallen. Die invalbeurt ging niet door, waarna Weghorst zijn ploeg - kort na de gelijkmaker van Wales - alsnog naar een 1-2-overwinning kon koppen.

"Ik geloof zelfs dat ze me wilden wisselen, maar toen ging Matthijs (de Ligt, red.) eruit en stonden we ineens met negen man op het veld. Ik zag dat allemaal in mijn ooghoeken gebeuren en moest er als de bliksem weer in. Ik wilde zelf ook door en gelukkig kon ik het verschil nog maken."

Wout Weghorst ziet zijn kopbal binnenvliegen. Wout Weghorst ziet zijn kopbal binnenvliegen. Foto: Getty Images

'Voel me enorm gewaardeerd'

Weghorst stond tegen Wales voor het eerst sinds Nederland-Oostenrijk in de groepsfase van het EK in de basisopstelling van Oranje. Het betekende voor de Burnley-spits zijn eerste basisplek onder bondscoach Louis van Gaal, die tegen Wales zijn B-ploeg liet spelen.

"Ik heb er lang op moeten wachten", zei Weghorst. "Naast mijn goal ben ik tevreden over mijn spel. Ik was balvast en goed in de duels, wat de trainer ook van me verwacht. En uiteindelijk moet je als spits scoren en het verschil maken."

Hoewel Weghorst niet de voorkeur van Van Gaal geniet, voelt hij zich op zijn plek bij Oranje. "Ik voel me enorm gewaardeerd door het team en door de trainer. Ik ken mijn rol en voel dat ik in en rondom het veld van waarde kan zijn. Bovendien zijn we als team met iets moois bezig."

Mede dankzij de goal van Weghorst is Nederland na twee wedstrijden nog foutloos in de Nations League. Nederland speelt de komende periode nog twee wedstrijden: zaterdag in Rotterdam tegen Polen en volgende week dinsdag in diezelfde stad opnieuw tegen Wales.