Louis van Gaal was woensdag ondanks de 1-2-overwinning van Oranje op Wales in de Nations League allesbehalve tevreden over de prestatie van zijn ploeg. Volgens de bondscoach was zijn elftal veel te slordig in Cardiff.

"We hebben vooral in de eerste helft veel te veel onnodig balverlies", vertelde Van Gaal bij de NOS. "En bij balverlies kan je niet aanvallen. Wij willen ook aanvallen, maar in de eerste helft zijn we amper bij het doel van Wales geweest. Verdedigend zag het er gelukkig wel goed, want we hebben vrijwel geen kans weggegeven."

Oranje kwam in een matig duel in de vijftigste minuut op voorsprong door Teun Koopmeiners en lange tijd leek dat het enige doelpunt van de wedstrijd te zijn. In de tweede minuut van de blessuretijd maakte Wales gelijk en anderhalve minuut later zorgde Wout Weghorst er met een harde kopbal voor dat Oranje alsnog de zege pakte.

"Na rust maken we een mooie goal via Koopmeiners, maar daarna gaan we opeens toch weer erg slordig spelen", vervolgde Van Gaal, die zijn elftal ten opzichte van het duel met België (1-4-winst) op alle posities had gewijzigd.

"Vervolgens gaat het publiek erachter staan, valt Bale in en komt er wat druk op de ketel. Toen heb ik Frenkie de Jong en Steven Bergwijn ingebracht, waarmee we de controle terug konden krijgen."

Louis van Gaal was tevreden over het optreden van debutant Jerdy Schouten. Foto: Getty Images

Van Gaal tevreden over debuut Schouten

Jordan Teze en Jerdy Schouten debuteerden woensdag in het elftal van Van Gaal. Met name over Schouten, die bij de 0-1 van Koopmeiners de assist leverde, was Van Gaal tevreden, al zag de geboren Amsterdammer ook nog verbeterpunten. "Schouten heeft alles in zijn takenpakket volbracht", zei hij.

"Maar hij speelt wel alleen maar met zijn rechtervoet. Hij zal straks ook moeten gaan leren om zijn linkervoet te gebruiken. Maar voor vandaag kan hij terugkijken op een goed debuut."

Van Gaal was ook blij met de manier waarop zijn ploeg terugkwam na de gelijkmaker van Wales. "Het was een fantastisch uitgevoerde counter, ingeleid door Frenkie de Jong. Deze groep - dat heb ik nu al honderd keer gezegd en misschien moet ik het wel tweehonderd keer zeggen - is een heel goede groep. Ze zullen altijd tot het einde blijven gaan."

Het Nederlands elftal speelt de komende periode nog twee wedstrijden in de Nations League: zaterdag in Rotterdam tegen Polen en volgende week dinsdag in diezelfde stad opnieuw tegen Wales.