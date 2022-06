Stefan de Vrij erkent dat het Nederlands elftal nog veel stappen moet zetten richting het WK in Qatar. Met de B-ploeg rekende Oranje woensdag in de Nations League pas in de blessuretijd af met Wales: 1-2.

"We weten dat er nog veel te verbeteren valt", zei De Vrij woensdag na afloop van de wedstrijd in Cardiff tegen de NOS. "Vooral in de eerste helft waren we heel slordig in balbezit, maar we hebben de hele wedstrijd verdedigend goed gestaan."

Met elf andere spelers ten opzichte van de galavoorstelling van afgelopen vrijdag tegen België maakte Oranje een povere indruk tegen Wales. Uit het niets schoot Teun Koopmeiners het Nederlands elftal in de vijftigste minuut op voorsprong. Wales maakte in de blessuretijd gelijk, maar vlak voor het eindsignaal bezorgde Wout Weghorst met een rake kopbal de ploeg van bondscoach Louis van Gaal alsnog de zege.

"De tegengoal in de laatste minuut is de enige kans die ze gehad hebben", aldus De Vrij, die de aanvoerdersband overnam van de vertrokken Virgil van Dijk. "We hebben niet gedacht dat het klaar was na de tegengoal, dat heb je wel gezien. We zijn blijven gaan. Ze dachten dat we niet zouden opstaan, maar dat hebben we wel gedaan en dan win je 'm ook nog. Dat is heel lekker."

De Vrij wilde het mindere spel in Cardiff niet gooien op de vele wisselingen bij Oranje. "We hebben allemaal veel kwaliteit, daarom zijn we ook bij Nederlands elftal. Dat zou geen probleem moeten zijn. In de tweede helft kregen we veel meer controle. We gaan weer analyseren en hiervan leren."

Met twee zeges uit de eerste twee duels is Oranje koploper in de Nations League. Nederland heeft drie punten meer dan België, dat vijf dagen na de oorwassing tegen de ploeg van Van Gaal (1-4) met 6-1 won van Polen. Oranje speelt zaterdag tegen Polen.

Stand in Divisie A, groep 4 1. Nederland 2-6 (+4)

2. België 2-3 (+2)

3. Polen 2-3 (-4)

4. Wales 2-0 (-2)