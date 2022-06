België heeft woensdag de kater na de afgang tegen het Nederlands elftal weggespoeld in de Nations League. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez won in Brussel met 6-1 van Polen.

Na de vernedering tegen Oranje barstte er veel kritiek los op de 'Rode Duivels', die volgens veel Belgische media de pijnlijkste nederlaag in de recente geschiedenis van de nationale ploeg incasseerden. Bondscoach Martínez sprak alleen van een wake-upcall.

Vijf dagen na de oorwassing bleek België in hetzelfde Koning Boudewijnstadion nog niet bij de les, want na een klein half uur spelen kwam Polen op voorsprong. Topscorer Robert Lewandowski ontsnapte aan buitenspel en werkte vervolgens vakkundig af: 0-1.

België had het betere van het spel in Brussel en kreeg op slag van rust loon na werken. Routinier Axel Witsel verschalkte de Poolse doelman Bartlomiej Dragowski met een kiezelhard schot in de korte hoek en bracht de stand in evenwicht.

Pas na de onderbreking nam België afstand van Polen en liep het uit tot 6-1. In de 59e minuut maakte Kevin De Bruyne de 2-1 na goed voorbereidend werk van Eden Hazard en ruim een kwartier voor tijd bekroonde Leandro Trossard een fraaie solo met de 3-1. In de slotfase maakte Trossard met een schitterend krulschot er ook nog 4-1 van en Leander Dendoncker deed ook nog een duit in het zakje.

Vervolgens maakte Vitesse-aanvaller Loïs Openda zijn interlanddebuut bij België. De spits was tegen het Nederlands elftal geschorst, maar kwam tegen Polen in de 84e minuut binnen de lijnen. In de blessuretijd scoorde hij de 6-1 voor de 'Rode Duivels', die drie punten minder hebben dan koploper Oranje. Het Nederlands elftal won in een spectaculaire slotfase met 1-2 van Wales.

Stand in Divisie A, groep 4 1. Nederland 2-6 (+4)

2. België 2-3 (+2)

3. Polen 2-3 (-4)

4. Wales 2-0 (-2)

Oekraïne wint drie dagen na missen WK

In Divisie B won Oekraïne drie dagen na het mislopen van een ticket voor het WK in Qatar van Ierland. De Oekraïners waren dankzij een treffer van Viktor Tsygankov na rust met 0-1 te sterk voor de Ieren. In de eerste helft werd een doelpunt van Oekraïne door de VAR nog afgekeurd vanwege buitenspel.

In dezelfde poule zegevierde Schotland met 2-0 tegen Armenië, een eindstand die al bij rust was bereikt. Anthony Ralston en Scott McKenna waren de doelpuntenmakers bij de Schotten, die in de play-offs om het WK-ticket werden uitgeschakeld door Oekraïne.

Vanwege hun deelname aan de WK-play-offs hebben Oekraïne en Schotland pas één wedstrijd gespeeld in de Nations League. Zij spelen in de interlandperiode in oktober drie wedstrijden in plaats van twee.

Stand in Divisie B, groep 1 1. Schotland 1-3 (+2)

2. Oekraïne 1-3 (+1)

3. Armenië 2-3 (-1)

4. Ierland 2-0 (-2)