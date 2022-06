Het Nederlands elftal heeft woensdag in de Nations League na een spectaculaire slotfase een 1-2-zege geboekt op Wales. Oranje zag de thuisploeg in blessuretijd gelijk maken, maar door een knappe treffer van Wout Weghorst pakte de flink gewijzigde formatie van bondscoach Louis van Gaal alsnog de zege.

Het duurde tot de blessuretijd voor er wat te genieten viel in Cardiff, waar Van Gaal zijn elftal op alle posities had gewijzigd. Met debutanten Jordan Teze en Jerdy Schouten in de basis slaagde Oranje er bijna niet in om kansen te creëren tegen Wales, dat zich zondag dankzij een 1-0-overwinning op Oekraïne had geplaatst voor het WK en eveneens met een B-team aantrad.

Teun Koopmeiners schoot in de vijftigste minuut van afstand raak en leek Nederland met zijn eerste interlandgoal aan een overwinning te helpen. Maar Rhys Norrington-Davies kopte in de tweede minuut van de blessuretijd de gelijkmaker binnen. Weghorst zorgde met een fraaie kopbal, op aangeven van Tyrell Malacia, dat Oranje alsnog de zege pakte.

Debutanten Teze en Schouten lieten zich om verschillende redenen gelden. Teze incasseerde al in de derde minuut een gele kaart en dat was de snelste prent ooit voor een debutant in het Nederlands elftal. Schouten leverde bij het doelpunt van Koopmeiners de assist.

Oranje blijft door de zege koploper in groep 4 van divisie A. België revancheerde zich woensdag van de zware nederlaag tegen Nederland door met 6-1 te winnen van Polen.

Het Nederlands elftal speelt de komende periode nog twee wedstrijden in de Nations League: zaterdag in Rotterdam tegen Polen en volgende week dinsdag in diezelfde stad opnieuw tegen Wales.

Stand in Divisie A, groep 4 1. Nederland 2-6 (+4)

2. België 2-3 (+2)

3. Polen 2-3 (-4)

4. Wales 2-0 (-2)

Feest bij de spelers van Oranje nadat Teun Koopmeiners 1-0 maakt. Feest bij de spelers van Oranje nadat Teun Koopmeiners 1-0 maakt. Foto: Pro Shots

Nederland en Wales creëren nauwelijks kansen

Met Mark Flekken onder de lat en ook onder anderen Noa Lang in de basis had Oranje moeite om het spel te maken tegen Wales, dat sterspeler Gareth Bale 77 minuten op de bank hield. De grootste mogelijkheid voor rust was voor Cody Gakpo, maar zijn inzet van dichtbij vlak voor rust werd van richting veranderd en ging net naast.

In de tweede helft viel er iets meer te genieten in het matig gevulde Cardiff City Stadium, dat met zo'n twintigduizend toeschouwers lang niet uitverkocht was. Op aangeven van Schouten haalde Koopmeiners in de vijftigste minuut op de rand van het strafschopgebied uit en hij schoot tegendraads in de linkerhoek binnen.

Ook na de treffer van Koopmeiners bleven kansen schaars. Oranje had verreweg het meeste balbezit en controleerde tegen de thuisploeg. De grootste mogelijkheid van Wales was halverwege de tweede helft voor Daniel James, maar de speler van Leeds United schoot uit een counter ruim naast.

Wout Weghorst zorgt met een fraaie kopbal voor het winnende doelpunt. Wout Weghorst zorgt met een fraaie kopbal voor het winnende doelpunt. Foto: Getty Images

Weghorst herstelt van hoofdwond en maakt winnende goal

Nederland leek het duel professioneel uit te spelen, maar in de tweede minuut van de blessuretijd ging het toch nog mis. Opnieuw uit de counter kwam Wales er gevaarlijk uit. Hateboer verloor in de lucht het duel van Norrington-Davies en zag de linksback van Sheffield United de gelijkmaker binnenkoppen.

Daarmee leek de wedstrijd gespeeld, maar dat was buiten Weghorst gerekend. Dat de 29-jarige Weghorst nog op het veld stond was een klein wonder, aangezien hij tien minuten voor zijn goal bij een kopduel nog een flinke hoofdwond had opgelopen.

Na een behandeling van een aantal minuten keerde Weghorst terug in het veld. Twee minuten na de gelijkmaker van Wales stond hij op de juiste plek om een voorzet van Malacia, die aan de bal was gekomen na een knappe rush van invaller Frenkie de Jong, tot goal te promoveren. Daarmee bepaalde Weghorst de eindstand van een wedstrijd die gezien het matige niveau niet zo'n spectaculair einde verdiende.

