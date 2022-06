Quincy Promes moet een schadevergoeding betalen aan zijn neef omdat hij hem in juli 2020 heeft neergestoken op een familiefeest in Abcoude. Dat heeft de civiele rechter in Amsterdam woensdag bepaald. De strafzaak tegen de Oranje-international, die verdacht wordt van poging tot moord, loopt nog.

De civiele rechter stelt in het vonnis dat bewezen is dat Promes zijn neef heeft neergestoken en dat hij daarmee "onrechtmatig" heeft gehandeld. Promes zou dat "onvoldoende" hebben betwist, waardoor de aanvaller werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. De hoogte ervan moet laten worden bepaald. Promes moet ook de proceskosten betalen.

De dertigjarige Promes stak twee jaar geleden zijn neef met een mes in zijn knie bij een groot familiefeest in een loods in Abcoude. Het familielid liep daarbij zwaar letsel op. Uit het vonnis blijkt dat hij kampt met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en daarvoor onder behandeling is.

Promes werd pas een half jaar later aangehouden omdat de neef aanvankelijk geen aangifte wilde doen en hij het volgens zijn advocaat Yehudi Moszkowicz via de "koninklijke weg" wilde oplossen. Toen dat niet lukte, besloot het familielid alsnog een procedure te starten. Promes speelde op dat moment voor Ajax.

Quincy Promes speelde vijftig interlands voor het Nederlands elftal. Foto: Pro Shots

Strafproces tegen Promes loopt nog

Naast de civiele procedure loopt er vanwege hetzelfde steekincident ook nog een strafproces tegen Promes, die inmiddels voor de Russische club Spartak Moskou uitkomt. De vijftigvoudig Oranje-international wordt verdacht van poging tot moord.

Drie maanden geleden werd duidelijk dat telefoongesprekken van Promes, waarin hij de steekpartij lijkt te bekennen, door de politie getapt waren. De gesprekken van Promes werden opgenomen omdat Promes werd verdacht van drugshandel en deelname aan een criminele organisatie.

Aanvankelijk zou op 31 maart de rechtszaak tegen Promes dienen, maar de inhoudelijke behandeling van de zaak werd uitgesteld omdat een van de procesdeelnemers ziek was. Een nieuwe datum voor de rechtszaak is nog niet gevonden.

Promes maakte vorig jaar nog deel uit van de Oranje-selectie van toenmalig bondscoach Frank de Boer op het EK. Onder de huidige bondscoach Louis van Gaal behoort de aanvaller niet meer tot het Nederlands elftal.