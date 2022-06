Jong Oranje heeft zich woensdag zonder te spelen gekwalificeerd voor het EK van volgend jaar. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi zag concurrent Zwitserland met 1-1 gelijkspelen tegen Moldavië, waardoor de Nederlandse beloften zeker zijn van groepswinst en het EK-ticket.

Jong Oranje won dinsdag met 6-0 van Gibraltar en nam met nog één speelronde te gaan de koppositie over van Zwitserland in de EK-kwalificatiereeks. De voorsprong van Nederland bedroeg één punt, waardoor de Zwitsers van Moldavië moesten winnen om kans te houden op het EK.

Lang leek Zwitserland met de zege aan de haal te gaan in de Moldavische hoofdstad Chisinau. Na vijf minuten benutten de bezoekers een strafschop en vervolgens waren er volop kansen op de 0-2. Maar een kwartier voor tijd werd het 1-1. Zwitserland wist daarna niet meer te scoren.

Jong Oranje en Zwitserland hebben allebei 23 punten. Ook bij een nederlaag van Nederland komende zaterdag tegen Wales is de ploeg van Van de Looi groepswinnaar, omdat niet het doelsaldo maar het onderling resultaat leidend is bij een gelijke stand. Jong Oranje won met 2-0 en speelde met 2-2 gelijk tegen Zwitserland.

Jong Oranje reikte twee jaar geleden tot de halve finales van het EK, dat bij de beloften om de twee jaar gehouden wordt. Het was voor Nederland de eerste deelname in acht jaar tijd. De talenten werden in 2006 en 2007 Europees kampioen.

Het EK van 2023 wordt gehouden in Georgië en Roemenië. De eerste wedstrijd wordt gespeeld op 6 juni. Duitsland is de titelverdediger op het toernooi.