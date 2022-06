Het Nederlands elftal begint woensdag met elf nieuwe namen aan het Nations League-duel met Wales. Bondscoach Louis van Gaal heeft zijn elftal ten opzichte van de wedstrijd tegen België (1-4) op alle posities gewijzigd en laat Jerdy Schouten en Jordan Teze debuteren.

Opstelling Oranje Nederland: Flekken; Teze, De Vrij, De Ligt; Hateboer, Schouten, Koopmeiners, Malacia; Lang; Weghorst, Gakpo.

Opstelling Wales Wales: Ward; Roberts, Davies, Mepham, Rodon; Norrington-Davies, Wilson, Morrell, Levitt; James, Johnson.

In het doel maakt Jasper Cillessen plaats voor Mark Flekken, die zijn derde interland gaat spelen. De driemansverdediging bestaat naast Teze uit Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt. Hans Hateboer en Tyrell Malacia staan op de vleugels.

Schouten heeft op het middenveld gezelschap van Teun Koopmeiners, van wie Van Gaal al had door laten schemeren dat hij zou gaan spelen. Noa Lang, Cody Gakpo en Wout Weghorst vormen de aanval van het Nederlands elftal.

Van Gaal kondigde dinsdag al aan dat hij veel andere spelers een kans wil geven. "Ik weet wat ik aan de spelers van het duel met België heb", zei hij. "Nu wil ik zien hoe andere spelers met de stress van Oranje omgaan."

Jurriën Timber ontbreekt in de selectie van Van Gaal, die per duel slechts 23 spelers op het wedstrijdformulier mag zetten. Bruno Martins Indi, die in de wedstrijd tegen België nog op de tribune zat, neemt de plaats van Timber over op de bank.

Jordan Teze maakt woensdagavond zijn debuut bij Oranje. Jordan Teze maakt woensdagavond zijn debuut bij Oranje. Foto: Getty Images

Bale ontbreekt bij Wales

Ook Wales begint met een flink wat wijzigingen aan de wedstrijd tegen Oranje. De ploeg van bondscoach Robert Page geeft verschillende spelers rust, nadat zijn elftal zich zondag dankzij een 1-0-overwinning op Oekraïne plaatste voor het WK. Gareth Bale is een van de spelers die ontbreekt bij de thuisploeg.

Nederland en Wales staan voor het eerst in zeven jaar tegenover elkaar. Destijds won Oranje in een vriendschappelijke wedstrijd met 2-3 in Cardiff. Het duel, dat onder leiding staat van de Franse scheidsrechter Benoit Bastien, begint om 20.45 uur.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Nations League