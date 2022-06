Feyenoord is door de UEFA zwaar bestraft voor het afsteken van vuurwerk in de Europese thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille in de halve finales van de Conference League. Bij de eerstvolgende thuiswedstrijd van de Rotterdammers in Europees verband moet de Noord-tribune gesloten blijven, heeft de Europese voetbalfederatie woensdag bekendgemaakt.

Daarnaast mag Feyenoord geen supporters meenemen bij de eerstvolgende Europese uitwedstrijd en ontvangt de club een boete van in totaal 70.000 euro. De Rotterdammers krijgen 40.000 euro boete voor het gooien van vuurwerk in de thuiswedstrijd op 28 april en 30.000 euro boete voor het gooien van voorwerpen en het afsteken van vuurwerk in de uitwedstrijd in Marseille op 5 mei.

Vooral de return in Frankrijk liep uit de hand. Supporters van Feyenoord en Marseille raakten voorafgaand aan de wedstrijd in de havenstad slaags met elkaar. Tijdens de wedstrijd gebruikte de politie om onduidelijke reden traangas, tot woede van Feyenoord. De club stuurde een woedende verklaring uit over de manier waarop de fans behandeld werden.

De straf voor Olympique Marseille is nog zwaarder: de Franse club moet zijn openingswedstrijd in de Champions League zonder publiek afwerken vanwege de ongeregeldheden in het Stade Vélodrome. De UEFA besloot daartoe vanwege het afsteken van vuurwerk en het sturen van een "bericht van aanstootgevende aard".

De nieuwe geldboete van de UEFA is alweer de elfde straf die Feyenoord ontvangt vanwege de ongeregeldheden in het afgelopen Europese seizoen, waarin de ploeg van trainer Arne Slot de finale van de Conference League haalde. Daardoor staat de teller op ruim een half miljoen euro aan boetes. Feyenoord ontving 13 miljoen euro aan prijzengeld van de UEFA.

Opvallend is dat de uitspraak van de Europese voetbalbond enkele minuten na publicatie van de site werd gehaald. Feyenoord heeft ook nog geen bericht ontvangen van de UEFA.

UEFA doet ook onderzoek naar finale

De UEFA is ook nog een onderzoek gestart naar de ongeregeldheden tijdens de finale in Tirana tegen AS Roma (0-1). Bij de opkomst staken fans van Feyenoord vuurwerk af. Tientallen projectielen belandden vervolgens op het veld.

Feyenoord heeft zich dankzij het bereiken van de finale van de Conference League direct geplaatst voor de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. De club komt pas in actie in de groepsfase, waarvoor in augustus wordt geloot. De eerste speelronde is op 8 september.

Feyenoord viert momenteel vakantie. De ploeg van Slot start op 27 juni aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vanwege het WK in Qatar, dat in november en december wordt gespeeld, gaat de Eredivisie al begin augustus van start.