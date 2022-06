Freek Heerkens blijft actief voor Willem II. Ondanks de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie heeft het boegbeeld van de Tilburgse club zijn aflopende contract verlengd tot medio 2023.

De 32-jarige Heerkens gaat daarmee zijn tiende seizoen in dienst van de 'Tricolores' in. Daarvoor diende hij enkele jaren Go Ahead Eagles.

"Er liggen nog voldoende uitdagingen om juist nu nog een jaar door te gaan", zegt de verdediger op de site van Willem II. "Ik voel me goed en ben er trots op dat ik nog altijd van waarde kan zijn voor het team. Ook na een sportief lastig seizoen is dat gevoel niet anders."

Heerkens speelde afgelopen seizoen negentien competitiewedstrijden voor Willem II, dat als nummer zeventien afdaalde naar het tweede niveau.

De Tilburgers braken tijdens de competitie met hoofdtrainer Fred Grim. Daarna verbeterden onder Kevin Hofland de resultaten, maar niet in die mate dat handhaving kon worden bewerkstelligd. De oefenmeester kwam na het seizoen een contract tot medio 2024 overeen.