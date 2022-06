FC Utrecht heeft woensdag de komst van Ramon Hendriks bevestigd. De twintigjarige verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van Feyenoord.

Hendriks speelde afgelopen seizoen acht Eredivisie-duels voor Feyenoord, dat hem in de Conference League drie keer inzette. De verdediger werd gedurende het seizoen 2020/2021 door de Rotterdammers verhuurd aan NAC Breda.

Voor FC Utrecht is Hendriks de zevende versterking in deze transferperiode. Eerder trok de nummer zeven van het voorbije Eredivisie-seizoen al Taylor Booth, Luuk Brouwers, Joshua Rawlins, Nick Viergever, Calvin Raatsie en Vasilis Barkas aan.

FC Utrecht heeft in de huurovereenkomst een optie tot koop bedongen op Hendriks. Maken de Domstedelingen daarvan gebruik, dan heeft Feyenoord op zijn beurt een optie om de verdediger terug te kopen van FC Utrecht.

Technisch directeur Jordy Zuidam toont zich op de site van FC Utrecht verheugd over de komst van de jeugdinternational. "We volgen de ontwikkeling van Ramon al geruime tijd met buitengewone belangstelling. We zijn content met het feit dat we hem nu in eerste instantie op huurbasis, maar met perspectief op een definitieve transfer aan onze selectie kunnen toevoegen."