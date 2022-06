De politie heeft twee minderjarige verdachten aangehouden op verdenking van matchfixing in de Tweede Divisie, het hoogste niveau in het amateurvoetbal. In afwachting van het vervolg van het onderzoek is het tweetal in vrijheid gesteld.

De politie kwam in actie nadat er meerdere meldingen van de KNVB waren binnengekomen over spelers die zouden zijn gevraagd de uitslag van hun wedstrijd te manipuleren. De verdachten zijn zestien en zeventien jaar en komen uit Almere.

"Het is goed dat de spelers melding hebben gedaan dat ze door een fixer werden benaderd. In samenwerking met de KNVB kon door de politie snel worden opgetreden en zijn de verdachten nog voordat de wedstrijd zou worden gespeeld, aangehouden", aldus officier van justitie Anne de Leeuw.

"In de aanpak van matchfixing kijken we niet alleen naar de hoogste competitie, we weten dat ook juist de hogere amateurklassen aantrekkelijk zijn voor wedstrijdmanipulatie. Dat kunnen we niet laten gebeuren, want het vormt een bedreiging voor de eerlijke sport."

Volgens de politie en het Openbaar Ministerie bewijzen de aanhoudingen dat matchfixing ook voor kan komen in de amateursport.