Sepp Blatter en Michel Platini hebben vertrouwen in een goede afloop van het proces tegen hen dat woensdag is gestart in Zwitserland. De voormalige voorzitters van respectievelijk de mondiale voetbalbond FIFA en de Europese bond UEFA worden verdacht van corruptie.

Blatter en Platini staan terecht voor een verdachte transactie uit 2011. Ze riskeren tot vijf jaar cel wegens fraude, oneerlijk bestuur, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte. Het proces loopt tot 22 juni. De uitspraak wordt op 8 juli verwacht.

Blatter was bij aankomst bij de rechtbank in het Zwitserse Bellinzona hoopvol. "Ik heb er alle vertrouwen in en heb een goed humeur. Dit gaat twee weken duren, dus het is belangrijk dat ik een goed humeur heb voor de eerste dag. Ik weet dat ik niets heb gedaan dat tegen de wet zou zijn", zei hij.

Ook Platini liet weten zelfverzekerd te zijn. "Ik ben ervan overtuigd dat mij na zo veel jaren van wilde beschuldigingen en laster definitief recht zal worden gedaan. We zullen in de rechtbank bewijzen dat ik met de grootste eerlijkheid heb gehandeld."

Platini ontving in 2011 een betaling van 1,8 miljoen euro van de FIFA. Volgens Blatter had de Fransman recht op dat bedrag vanwege verschillende werkzaamheden die hij zou hebben verricht. Zwitserse aanklagers trekken dat in twijfel.

De FIFA wil dat Platini het geld teruggeeft. De wereldvoetbalbond schorste Blatter in 2015 vanwege de dubieuze betaling aan Platini, die zelf in 2016 aftrad als voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA.