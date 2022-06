FC Twente heeft zich woensdag versterkt met Mathias Kjølø. De twintigjarige Noorse middenvelder komt over van PSV en tekent voor drie seizoenen met een optie op een extra jaar.

Kjølø was een vaste kracht bij Jong PSV. Hij speelde er voornamelijk als verdedigende middenvelder en was afgelopen seizoen een paar keer aanvoerder. Er staan 75 duels in de Keuken Kampioen Divisie achter zijn naam (vijf goals, acht assists).

Een doorbraak in de hoofdmacht van PSV bleef uit voor Kjølø. Sinds zijn debuut op 8 november 2020 - hij deed als invaller twee minuten mee tegen Willem II - zat speeltijd in het eerste elftal er niet meer in. Bij Twente gloren wél kansen op het hoogste niveau.

"Mathias speelt al een aantal jaar in Nederland en spreekt de taal goed. Net als Sem Steijn komt hij uit de Eerste Divisie en kan hij bij ons een volgende stap maken", zegt technisch manager Jan Streuer. "Een talentvolle jongen voor de toekomst. Hij krijgt de kans zich bij FC Twente te laten zien."

De eveneens twintigjarige Steijn komt deze zomer over van ADO Den Haag. Onlangs trok Twente ook de ervaren keeper Przemyslaw Tyton aan. Hij is transfervrij vastgelegd na een kort avontuur bij Ajax. Bovendien werd huurling Michal Sadílek definitief overgenomen van PSV.

FC Twente heeft onder trainer Ron Jans een uitstekend seizoen achter de rug. De landskampioen van 2010 eindigde als vierde in de Eredivisie, wat een ticket voor de derde voorronde van de Conference League opleverde.