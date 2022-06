Suriname heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) een nederlaag tegen Jamaica geleden in de Concacaf Nations League. De ploeg van bondscoach Stanley Menzo ging in Kingston met 3-1 onderuit.

Na de openingsgoal van Ravel Morrison tekende voormalig Eredivisie-aanvaller Yanic Wildschut namens Suriname voor de gelijkmaker. Nog voor rust werd het 2-1 door Junior Flemmings, waarna Jamal Lowe in de tweede helft de eindstand bepaalde.

Tien van de elf basisspelers van Suriname hebben een Eredivisie-verleden: Warner Hahn, Kelvin Leerdam, Myenty Abena, Shaquille Pinas, Ridgeciano Haps, Ryan Donk, Florian Jozefzoon, Dion Malone, Diego Biseswar en Wildschut.

De nederlaag is een tegenvaller voor Suriname, dat de hoger aangeslagen Jamaicanen - ze staan 78 plekken hoger op de FIFA-ranglijst - zondag in Paramaribo nog op een gelijkspel hield. Mede dankzij een blunder van de keeper van Jamaica werd het toen 1-1.

De ploeg van bondscoach Menzo staat na twee wedstrijden tweede in groep A, waartoe verder het sterke Mexico behoort. De Mexicanen zijn in de nacht van zaterdag op zondag de tegenstander van Suriname in Torreón.

In de Nations League voor Noord- en Centraal-Amerika en het Caribisch gebied plaatsen de vier groepswinnaars zich voor de finale ronde. Ze pakken bovendien een ticket voor de Gold Cup. De nummers drie degraderen naar divisie B.