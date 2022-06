De KNVB is van plan om in het seizoen 2023/2024 te gaan testen met nieuwe spelregels in de Keuken Kampioen Divisie. De voetbalbond is druk aan het lobbyen om de pilot erdoor te krijgen, schrijft directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee in een column.

In overleg met de internationale spelregelcommissie IFAB wil de KNVB met vijf aanpassingen gaan experimenteren: ingooien wordt intrappen, dribbelen bij een vrije trap, een tijdstraf van vijf minuten in plaats van een gele kaart, onbeperkt wisselen en zuivere speeltijd van twee keer dertig minuten.

"Als je in het voetbal met dit soort ideeën aankomt en wil vernieuwen, dan krijg je te maken met twee soorten fans: de voetbalromanticus, die het liefst alles bij het oude laat en wordt geleid door nostalgie en sentiment, en de voetballiefhebber, die openstaat voor veranderingen om het spel aantrekkelijker en eerlijker te maken", schrijft Van der Zee.

Gijs de Jong en Sjors Brouwer van de KNVB hebben de UEFA en de FIFA onlangs bijgepraat over de spelregelwijzigingen. Volgens Van der Zee is het nog geen uitgemaakte zaak dat de pilot in 2023 van start kan gaan in de Keuken Kampioen Divisie.

"Vooral de voetbalromanticus is herkenbaar in de UEFA en de FIFA, waarvan bekend is dat ze bij veranderingen de neiging hebben om met de hakken in het zand te gaan", schrijft de directeur. "Daarom zal er nog behoorlijk moeten worden gelobbyd, eer de pilot in de Keuken Kampioen Divisie van start kan gaan."

De KNVB test de spelregelwijzigingen sinds 2017 al in het amateurvoetbal en in toernooivorm bij beloftenelftallen van profclubs. De veranderingen moeten het spel volgens de bond "sneller, sportiever, eerlijker en attractiever maken".

Zo legt de KNVB de spelregelwijzigingen uit Ingooien wordt intrappen: Is de bal over de zijlijn, dan mag je deze voortaan inschieten of indribbelen. Datzelfde geldt voor de aftrap, een hoekschop en doeltrap - allemaal handelingen die bij een wedstrijd in de huidige opzet minstens een kwartier speeltijd innemen.

Dribbelen bij een vrije trap: Per wedstrijd gaat gemiddeld bijna 11 procent van de speeltijd verloren aan het nemen van vrije trappen. Door die onderbrekingen wordt de snelheid uit het spel gehaald, maar ook voeding gegeven aan een van de grootste ergernissen bij toeschouwers en spelers: tijdrekken. Dat wordt grotendeels vermeden met de zelfpass, waarmee je meteen mag doordribbelen zodra de bal door de scheids is stilgelegd.

Tijdstraf: Een andere grote ergernis in het voetbal is het gedoe om gele en rode kaarten. Geel heeft een imagoprobleem, omdat je de eerste kaart nu voor lief neemt, vanwege het ontbreken van een directe consequentie. Met de vijfminutenstraf is dat verleden tijd.

Onbeperkt wisselen: Ook deze maatregel levert meer snelheid en spektakel op, want je mag ongelimiteerd spelers wisselen met zogeheten 'vliegende wissels', wat betekent dat het spel niet meer wordt stilgelegd.

Zuivere speeltijd: In 2020 bestond een gemiddelde Champions League-wedstrijd uit een krappe zestig minuten zuivere speeltijd. Bij deze nieuwe spelregels worden voetbalwedstrijden ingekort tot twee keer dertig minuten.