Engeland heeft dinsdag in de slotfase tegen Duitsland de tweede achtereenvolgende nederlaag in de Nations League afgewend. Dankzij de vijftigste interlandgoal van Harry Kane werd het 1-1 in München. Italië won eindelijk weer eens.

Duitsland leek in de eerste helft twee keer te scoren. Na zeventien minuten spelen wipte Thomas Müller de bal over de Engelse doelman Jordan Pickford, maar de Spaanse scheidsrechter Carlos del Cerro Grande bleek al gefloten te hebben voor een overtreding. Een doelpunt van Jonas Hofmann werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Na rust was het alsnog raak voor Duitsland en Hofmann. De middenvelder van Borussia Mönchengladbach werd in de vijftigste minuut knap vrijgespeeld door spelmaker Joshua Kimmich en rondde vervolgens vakkundig af.

Engeland was een kwartier voor tijd via Kane al dicht bij de gelijkmaker, maar toen stond de Duitse doelman Manuel Neuer nog de 1-1 in de weg. Twee minuten voor tijd moest de keeper van Bayern München alsnog capituleren bij een strafschop van Kane, die vanaf 11 meter zijn vijftigste interlanddoelpunt maakte. Hij is nog drie goals verwijderd van topscorer aller tijden Wayne Rooney.

Met het gelijkspel in Duitsland pakt Engeland zijn eerste punt in de Nations League. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate ging afgelopen zaterdag in de openingswedstrijd verrassend met 1-0 onderuit tegen Hongarije.

Stand in Divisie A groep 3 in Nations League 1. Italië 2-4 (+1)

2. Hongarije 2-3 (0)

3. Duitsland 2-2 (0)

4. Engeland 2-1 (-1)

Italië had eindelijk weer een overwinning te vieren. Italië had eindelijk weer een overwinning te vieren. Foto: AP

Italië wint ondanks knullig eigen doelpunt

Italië is de koploper in de poule door in Cesena met 2-1 te winnen van Hongarije. Voor de ploeg van bondscoach Roberto Mancini was de driepunter welkom na het gelijkspel tegen Duitsland en de pijnlijke 3-0-nederlaag tegen Argentinië.

Nicolò Barella schoot Italië na een half uur spelen op voorsprong met een schitterend afstandsschot, waarna Lorenzo Pellegrini op slag van rust de voorsprong verdubbelde. De middenvelder van AS Roma scoorde van dichtbij na fraai voorbereidend werk van Matteo Politano.

Na rust werd het nog wel spannend toen Hongarije met hulp van Italië op 2-1 kwam. Gianluca Mancini gleed een voorzet vanaf de rechterkant achter zijn eigen doelman Gianluigi Donnarumma, maar de overwinning kwam nooit in gevaar voor de regerend Europees kampioen.

Bij Litouwen-Turkije (0-6) in Divisie C waren er hoofdrollen weggelegd voor Orkün Kökçü en Halil Dervisoglu. De middenvelder van Feyenoord gaf bij de 0-6 van voormalig Sparta-speler Dervisoglu de assist.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van het eigen doelpunt van Gianluca Mancini te bekijken.