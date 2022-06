Australië heeft dinsdag een grote stap gezet richting deelname aan het WK. In een play-off in het Qatarese Al Rayyan werd met 2-1 gewonnen van de Verenigde Arabische Emiraten.

Australië plaatst zich daardoor voor de intercontinentale play-off tegen Peru, de nummer vijf uit de Zuid-Amerikaanse kwalificatie. Die wedstrijd wordt volgende week maandag eveneens in Al Rayyan afgewerkt.

Na een eerste helft zonder grote kansen, opende Australië snel na rust de score. Jackson Irvine schoot raak na goed voorbereidend werk van Martin Boyle en Ajdin Hrustic, oud-speler van FC Groningen.

Het antwoord van de Verenigde Arabische Emiraten kwam in de 57e minuut via de geboren Braziliaan Caio. Toch trokken de 'Socceroos' aan het langste eind. Hrustic, die al een groot aandeel had in de 1-0, scoorde zes minuten voor tijd met een van richting veranderd schot.

Australië kan in Qatar voor de vijfde keer op rij deelnemen aan het WK. Alleen in 2006 werd onder leiding van Guus Hiddink de knock-outfase gehaald. De Emiraten, waar Bert van Marwijk begin dit jaar werd ontslagen, haalden de eindronde alleen in 1990.

De winnaar van Australië-Peru wordt op het WK ingedeeld in groep D, met Frankrijk, Denemarken en Tunesië. De andere internationale play-off gaat volgende week dinsdag tussen Costa Rica en Nieuw-Zeeland. Daarna zijn alle 32 WK-tickets verdeeld.