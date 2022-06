Jong Oranje heeft het ticket voor het EK van volgend jaar voor het grijpen. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi nam dinsdag in Almere pas na rust afstand van Gibraltar (6-0) en veroverde met nog één duel te spelen de koppositie in de kwalificatiereeks.

Nederland verzuimde in de eerste helft te scoren tegen het nietige Gibraltar. De ploeg van Van de Looi schoot drie keer op de lat, trof één keer de paal en zag spits Myron Boadu ook nog een strafschop missen.

Na rust was het wel vrij snel raak voor de Nederlandse talenten. Daniël van Kaam, Daishawn Redan, Sepp van den Berg, Boadu, Brian Brobbey en Elayis Tavsan waren respectievelijk de doelpuntenmakers voor Nederland, dat de nieuwe koploper is in groep E en het EK haast niet meer kan ontgaan.

Met nog één wedstrijd te gaan heeft Oranje één punt voorsprong op nummer twee Zwitserland. Zaterdag moeten de beloften het karwei afmaken in en tegen Wales. Dat land is al uitgespeeld in de EK-kwalificatie.

Zwitserland speelt woensdag de laatste groepswedstrijd, in en tegen Moldavië. Alleen de groepswinnaar kwalificeert zich voor het EK, net als de beste nummer twee van de gehele kwalificatiereeks.

Jong Oranje reikte twee jaar geleden tot de halve finales van het EK, dat bij de beloften om de twee jaar gehouden wordt. Het was voor Nederland de eerste deelname in acht jaar tijd. Het EK van 2023 wordt gehouden in Georgië en Roemenië.

Stand in groep E van EK-kwalificatie 1. Jong Oranje 9-23 (+27)

2. Zwitserland 9-22 (+16)

3. Moldavië 9-11 (-5)

4. Bulgarije 9-9 (-1)

5. Wales 8-8 (0)

6. Gibraltar 8-0 (-36)

Sepp van den Berg viert zijn doelpunt met het publiek in Almere. Sepp van den Berg viert zijn doelpunt met het publiek in Almere. Foto: Getty Images

Jong Oranje raakt vier keer het aluminium

Jong Oranje begon het duel in Almere met de wetenschap dat het bij een overwinning een grote stap kon zetten naar het EK. En dat was direct vanaf de aftrap te zien. De ploeg van Van de Looi begon zeer aanvallend aan het duel en had niets te duchten van Gibraltar.

De dominantie resulteerde in een ware kansenregen, waarbij vooral Boadu dotten van mogelijkheden miste. De spits van Monaco schoot op de paal, miste een penalty en trof twee keer de lat, waaronder met een omhaal. Ook Tavsan vond het aluminium op zijn weg.

In de eerste minuut van de tweede helft was het wel direct raak voor Jong Oranje via Van Kaam. Daarna brak het verzet bij de bezoekers, die de hele wedstrijd slechts één keer op het doel van Hugo Wentges (ADO Den Haag) schoten.

Na de 2-0 van Redan in de zestigste minuut was het helemaal een gelopen race. Van den Berg, Boadu, Brobbey en Tavsan tilden de score naar 6-0, waardoor Jong Oranje plaatsing voor het EK helemaal in eigen hand heeft.