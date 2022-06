Nederland onder 19 heeft dinsdag naast een ticket voor het EK gegrepen. Twee dagen nadat twee spelers gewond raakten bij een auto-ongeluk verloor de ploeg van bondscoach Bert Konterman met 1-2 van Oekraïne, waardoor EK-kwalificatie niet meer mogelijk was.

Nederland begon nog goed aan het duel op Varkenoord en kwam via AZ-speler Ernest Poku op voorsprong. Maar na een rode kaart voor een NEC-keeper Robin Roefs greep Oekraïne het initiatief. De bezoekers scoorden twee keer in de tweede helft en daarmee was uitschakeling van de Nederlandse talenten een feit.

Oranje kende een dramatisch campagne in de EK-kwalificatiereeks, die als minitoernooi werd afgewerkt in Rotterdam. De ploeg van Konterman begon afgelopen woensdag met een 1-2-nederlaag tegen Servië en speelde vervolgens met 1-1 gelijk tegen Noorwegen. Alleen de groepswinnaar plaatste zich voor het EK, dat volgend jaar gehouden wordt in Slowakije.

De uitschakeling van de Nederlandse talenten volgt twee dagen nadat vier spelers en een staflid betrokken waren geraakt bij een auto-ongeluk. Doelman Dani van den Heuvel van Leeds United moest naar het ziekenhuis om behandeld te worden aan zijn verwondingen. Gabi Caschili van PEC Zwolle liep een lichte hersenschudding op. Net als Van den Heuvel keert hij niet meer terug bij het trainingskamp.

De andere inzittenden bleven ongedeerd, meldde de KNVB. Hun namen zijn niet bekendgemaakt. De voetbalbond zei "enorm geschrokken" te zijn. Verder wilde de KNVB niets kwijt over het ongeluk. De spelers gaven aan dat ze moesten wijken voor een auto.