Louis van Gaal gaat woensdag tegen Wales andere spelers opstellen dan afgelopen vrijdag in de gewonnen Nations League-wedstrijd tegen België (1-4). De bondscoach van Oranje wil zien of de reservespelers goed genoeg zijn voor het Nederlands elftal.

"Ik weet alles van de spelers die tegen België hebben gespeeld", aldus Van Gaal dinsdag op zijn persconferentie in Cardiff. "Maar van de andere spelers wil ik zien of ze tegen de stress van het Nederlands elftal kunnen."

"Ik vind bijvoorbeeld dat Teun Koopmeiners geweldig speelt bij Atalanta, maar in het Nederlands elftal zijn niveau niet heeft gehaald. Het Nederlands elftal is iets wat een speler heel graag wil, maar dan neemt de stress ook toe. Als ik ze nu kan opstellen, doe ik dat."

Van Gaal wilde niet zeggen welke wijzigingen hij gaat aanbrengen, maar hij kondigde wel aan dat Stefan de Vrij gaat spelen als vervanger van de vertrokken Virgil van Dijk. De verdediger van Internazionale zal bovendien de aanvoerdersband overnemen van Van Dijk, die na een lang seizoen bij zijn club Liverpool vrijaf heeft gekregen van Van Gaal.

De bondscoach denkt dat de reservespelers opgewassen zijn tegen Wales, dat zich afgelopen zondag voor het eerst in 64 jaar plaatste voor het WK. "Het is zelden voorgekomen dat het schaduwteam wint van het Oranjeteam. Dat zegt heel wat over de selectie die wij hebben geselecteerd. Er is voldoende kwaliteit aanwezig om een hoog niveau te halen."

Louis van Gaal stond dinsdag de pers te woord in Cardiff. Louis van Gaal stond dinsdag de pers te woord in Cardiff. Foto: ANP

'Spelers moeten niet overbelast raken'

Van Gaal zegt mede te kiezen voor de reservespelers omdat de Nations League-wedstrijd tegen België zijn sporen heeft nagelaten in de selectie. De bondscoach gaf de basisspelers twee dagen vrijaf na de galavoorstelling in Brussel.

"De spelers waren echt op", zag Van Gaal. "Ik geef ze niet voor niets twee dagen vrij. Als zelfs Davy Klaassen moe is, is het een heel intensieve wedstrijd geweest. België heeft er alles aan gedaan om van ons te winnen."

"En het is aan het einde van het seizoen. De planning van die vier wedstrijden is niet goed, dat begrijpt iedereen, maar we moeten ze spelen. Ik probeer dat zo goed mogelijk voor de spelers te doen, dat ze niet overbelast raken en graag willen blijven voetballen."

Naast Van Dijk is ook doelman Tim Krul er niet bij tegen Wales. Hij raakte maandag geblesseerd op de training en is vervangen door Kjell Scherpen. Volgens Van Gaal was Scherpen de enige beschikbare keeper. "Wij denken dat heel veel keepers op vakantie zijn. Dit was de enige manier om snel te reageren", aldus de bondscoach.

Wales-Nederland begint woensdag om 20.45 uur in het Cardiff City Stadium. Het duel staat onder leiding van de Zweedse scheidsrechter Glenn Nyberg. Wales verloor de eerste wedstrijd in de prestigieuze landencompetitie met 2-1 van Polen.