Het kleedkamermeubel van Abdelhak Nouri staat voortaan permanent in de fanshop van Ajax. De club was op zoek naar een plek die voor iedereen toegankelijk is en de keuze is gevallen op de winkel naast de ingang van de Johan Cruijff ArenA.

In het bijzijn van Nouri's vader werd dinsdagmiddag het kleedkamermeubel onthuld door algemeen directeur Edwin van der Sar. Op het meubel staat de naam van de voetballer en zijn rugnummer 34. Ook zijn shirt hangt er.

"We hebben het meubel de afgelopen jaren zorgvuldig bewaard in het stadion en gaan het nu een mooie plek geven, die voor iedereen toegankelijk is", liet Van der Sar eerder al weten.

Nouri werd in 2017 getroffen door een hartstilstand tijdens een oefenwedstrijd. Hij liep daarbij zwaar en blijvend hersenletsel op, waardoor er een abrupt einde aan zijn voetbalcarrière kwam. De inmiddels 25-jarige Amsterdammer wordt thuis verzorgd.

Ajax erkende dat de medische zorg op het veld niet adequaat is verlopen. In februari werd met de familie een schikking getroffen van minimaal 7,8 miljoen euro.

Als eerbetoon aan Nouri wordt rugnummer 34 bij Ajax niet meer gedragen. Daarnaast is de prijs voor grootste talent van de jeugdopleiding naar hem vernoemd. Dinsdag ging de Abdelhak Nouri Trofee naar Charlie Setford. De achttienjarige keeper maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie.