FC Utrecht heeft met Vasilis Barkas een nieuwe doelman aangetrokken. De dertienvoudig Grieks international wordt voor een jaar gehuurd van Celtic.

Utrecht was hard op zoek naar versterking onder de lat. Fabian de Keijzer is langdurig geblesseerd en het contract van Eric Oelschlägel werd niet verlengd.

Met de 28-jarige Barkas voegt Utrecht een ervaren kracht aan de selectie toe. Voor achtereenvolgens Atromitos, AEK en Celtic keepte hij meer dan honderd wedstrijden en kwam hij uit in de Champions League en Europa League.

Barkas heeft een Griekse vader en een Nederlandse moeder en is geboren in Athene. Hij debuteerde in het voorjaar van 2018 in de nationale ploeg van Griekenland. Zijn vooralsnog laatste optreden voor de nationale ploeg was in 2020.

Volgens technisch directeur Jordy Zuidam geeft Barkas het team "een absolute boost". "Vasilis is een grote en atletische keeper. Hij heeft goede reflexen, heerst in het zestienmetergebied in de lucht, staat zijn mannetje in één tegen één-duels en heeft uitstraling", zegt hij dinsdag op de clubsite.

FC Utrecht eindigde afgelopen seizoen als zevende in de Eredivisie. In de halve finale van de play-offs werd over twee duels verloren van Vitesse. Met Henk Fraser staat komend seizoen een nieuwe trainer voor de groep.