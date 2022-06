Bondscoach Rob Page van Wales is onder de indruk van de opmars van het Nederlands elftal onder leiding van bondscoach Louis van Gaal. Oranje neemt het woensdag in Cardiff op tegen het land dat zich afgelopen zondag plaatste voor het WK.

"Ik heb het duel tussen België en Nederland bekeken", zei Page dinsdag op zijn persconferentie. "Ik was echt onder de indruk. Van Gaal heeft Nederland sinds zijn terugkeer nog sterker gemaakt. Hij is een absolute legende, een fantastische trainer. Dat zie je aan zijn prestaties in het verleden en aan wat hij nu weer voor elkaar heeft gekregen."

Oranje maakte afgelopen vrijdag indruk door in de Nations League met 4-1 te winnen van België, dat tweede op de wereldranglijst staat. Nederland verloor nog geen wedstrijd sinds Van Gaal in augustus vorig jaar aan zijn klus begon.

Wales plaatste zich zondag met een zege op Oekraïne (1-0) voor het eerst in 64 jaar voor het WK. "Dat hebben we wel even gevierd", bekende Page. "Maar wedstrijden als tegen Nederland hebben we ook nodig om aan het niveau van het WK te wennen. We willen dat ook onze jonge spelers deze duels gaan meemaken."

Foto: Reuters

Wales met verzwakte ploeg tegen Oranje

Wales opende de Nations League afgelopen woensdag met een nederlaag tegen Polen (2-1). Met het oog op de finale tegen Oekraïne hield bondscoach Page veel basisspelers aan de kant.

Page verwacht dat hij een sterkere ploeg tegen Oranje kan opstellen. "Maar het lijkt er op dat enkele ervaren spelers rust nodig hebben. Zij hebben een lang seizoen achter de rug en hebben alles gegeven tegen Oekraïne."

De kans lijkt klein dat Gareth Bale aan de aftrap verschijnt. De sterspeler kwam het afgelopen seizoen nauwelijks in actie voor Real Madrid. Zijn lichaam is op dit moment niet gewend aan twee duels in vier dagen.

Wales-Nederland wordt woensdag om 20.45 uur gespeeld in het Cardiff City Stadium in Cardiff. Het duel staat onder leiding van de Zweedse scheidsrechter Glenn Nyberg.