Feyenoord heeft de jonge aanvallers Youssef Amyn en Tidjany Touré aangetrokken voor het elftal onder 21 jaar. De negentienjarige Amyn is afkomstig van FC Viktoria Köln en tekent in Rotterdam tot de zomer van 2024. Touré is een jaar ouder en komt over van Paris-Saint Germain. Hij heeft een handtekening onder een contract tot medio 2023 gezet. (Bron: Feyenoord