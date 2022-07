Vitesse strikt negentienjarige Flamingo

De prijs voor het binnenhalen van de speler met de mooiste naam kan Vitesse deze transferperiode bijna niet meer ontgaan. De club versterkt zich met Ryan Flamingo, die op huurbasis wordt overgenomen van het Italiaanse US Sassuolo. In de huurovereenkomst van de negentienjarige Nederlander is een optie tot koop opgenomen. Flamingo was het afgelopen seizoen veertien keer trefzeker in 32 duels in de Italiaanse beloftencompetitie. (Bron: Vitesse)