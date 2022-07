PSV bevestigt komst Oranje-international Til

Daar is Guus Til in het shirt van PSV. De 24-jarige Oranje-international tekent tot medio 2026 in het Philips Stadion en is na Boy Waterman, Walter Benítez, Ki-Jana Hoever, Xavi Simons en Luuk de Jong de volgende aanwinst van de zeer actieve Eindhovense club. Til, die afgelopen seizoen op huurbasis speelde bij Feyenoord, komt over van Spartak Moskou. (Bron: PSV)