Sparta neemt reservedoelman Schoonderwaldt over van ADO

Sparta Rotterdam neemt Youri Schoonderwaldt over van ADO Den Haag. De 22-jarige Schoonderwaldt was tweede doelman bij de Haagse club, die net naast promotie naar de Eredivisie greep. Voor Sparta is een keeper meer dan welkom, omdat Maduka Okoye en Benjamin van Leer afscheid nemen op Het Kasteel. (Bron: Sparta Rotterdam)