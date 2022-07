PSV heeft met Savio volgende versterking binnen

PSV slaat weer toe. De club uit Eindhoven meldt dat Savio voor een seizoen gehuurd wordt van Troyes, dat de achttienjarige Braziliaan onlangs overnam van Atlético Mineiro. "We hopen dat dit het begin is van een lang verblijf bij PSV”, zegt technisch manager John de Jong. Savio moet nog wel medisch gekeurd worden in Eindhoven en de werkvergunning is er ook nog niet. "We verwachten hem in de loop van volgende week in Eindhoven te zien", vervolgt De Jong over de vleugelspeler, die al op zijn zestiende debuteerde op het hoogste niveau in Brazilië. (Bron: PSV)