Dessers op weg naar Serie A

Cyriel Dessers staat op het punt om KRC Genk voor Serie A-nieuwkomer Cremonese te verruilen, bevestigt hij na het duel met KAS Eupen van zaterdag. "Ik heb altijd gedroomd van voetballen in een topcompetitie en die droom komt nu dichtbij", aldus Dessers, die tegen Eupen in de 69e minuut werd gewisseld. Hij nam na de wedstrijd uitgebreid de tijd om de fans van Genk te bedanken. "Of dit een afscheid was? Misschien wel een beetje, ja. De kans zit erin dat ik naar Italië ga, dat kan ik wel zeggen." Genk verhuurde Dessers vorig seizoen aan Feyenoord. (Bron: Sporza)