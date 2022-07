Terugkeer Messi naar Barcelona volgens Xavi niet aan de orde

FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta zei onlangs dat Lionel Messi nog wel een keer terugkeert naar de Spaanse topclub, maar volgens trainer Xavi is daar momenteel geen sprake van. "Het is voor nu onmogelijk. We zullen zien wat de toekomst brengt, maar dit is niet het moment om daarover te praten", zegt hij op een persconferentie in Dallas. "Leo heeft nog een contract bij een andere club. We praten alleen over onze eigen spelers." Messi speelt sinds vorig jaar voor Paris Saint-Germain, waar hij nog voor één seizoen vastligt.