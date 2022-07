PSV-keeper Mvogo verkast naar Franse Ligue 1

Yvon Mvogo zet zijn loopbaan voort bij FC Lorient in de Franse Ligue 1. RB Leipzig, waar de Zwitser nog steeds onder contract stond, wilde niet met hem verder. Bij de club uit de Bundesliga had Mvogo weinig kans om in het eerste elftal terecht te komen. De 28-jarige Mvogo werd door Leipzig de laatste twee seizoenen uitgeleend aan PSV, waar hij niet altijd een even betrouwbare indruk maakte. (Bron: Lorient)