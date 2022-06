Bale lijkt carrière te vervolgen bij Los Angeles FC

Monaco-trainer Clement bevestigt komst Minamino van Liverpool

AS Monaco-trainer Philippe Clement bevestigt dat de transfer van Takumi Minamino rond is. "We zijn heel blij, de komst van Minamino had onze prioriteit", aldus de Belg. De Ligue 1-club betaalt 15 miljoen euro aan Liverpool voor de de 27-jarige Japanner, die er op Anfield niet in slaagde een vaste basisplaats te veroveren. Hij gaat voor vijf jaar tekenen bij Monaco.