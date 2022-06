Doelman Benítez medisch gekeurd bij PSV

PSV gaat op korte termijn een nieuwe doelman aantrekken. De 29-jarige Argentijn Walter Benítez is maandag medisch gekeurd in Eindhoven en moet de nieuwe eerste doelman van de Brabantse club worden. "Walter Benítez wordt op dit moment gekeurd. Hopelijk kunnen we daar op heel korte termijn groen licht voor krijgen. Hij is hier en dat is fantastisch", vertelde Ruud van Nistelrooij maandag op zijn eerste persconferentie als coach van PSV. (Bron: PSV)