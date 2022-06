Didier Deschamps tilt niet al te zwaar aan de matige resultaten met Frankrijk bij de start van de Nations League. De bondscoach zag 'Les Bleus' maandag niet verder komen dan 1-1 tegen Kroatië, nadat ze vrijdag al met 1-2 van Denemarken hadden verloren.

Op Kroatische bodem lag Frankrijk, dat met een B-ploeg aantrad, dankzij een doelpunt van Adrien Rabiot in de 52e minuut op koers voor de winst. In de slotfase werd het gelijk door Andrej Kramaric, die een penalty benutte.

"Eén punt uit twee duels is niet best, maar het zijn ook wedstrijden ter voorbereiding op wat ons eind dit jaar te wachten staat. Ik wil dingen uitproberen, waarbij ik verschillende spelers aan het werk wil zien en systemen wil testen", zei Deschamps, die doelde op het WK van eind dit jaar in Qatar.

De 53-jarige Fransman, die als speler én bondscoach wereldkampioen werd met zijn land, vond niet dat zijn ploeg heel slecht was tegen Kroatië. Hij zag voldoende aanknopingspunten tijdens de wedstrijd in Split.

"We controleerden het duel en hadden twee kansen op 2-0, waarna we in de slotfase te veel weggaven", zei hij. "De ruimtes werden te groot, al zag het er over het algemeen aardig uit. Er waren veel meer positieve dan negatieve punten, maar ik kan niet helemaal tevreden zijn."

Frankrijk gaf de overwinning uit handen in Split. Frankrijk gaf de overwinning uit handen in Split. Foto: Getty Images

Frankrijk speelt vrijdag tegen Oostenrijk

Frankrijk is na twee speelrondes de nummer drie van groep 1 in de Nations League, achter Denemarken en Oostenrijk. Het houdt Kroatië, dat na twee duels eveneens één punt heeft, op doelsaldo achter zich.

De Oostenrijkers zijn vrijdag de tegenstander in Wenen. Drie dagen later krijgen de Fransen kans op revanche tegen Kroatië, dat dan op bezoek komt in het Stade de France in Parijs.

Het WK begint voor Frankrijk op 22 november, wanneer tegen de Verenigde Arabische Emiraten, Australië of Peru wordt gespeeld. Die landen strijden nog om één WK-ticket. Denemarken en Tunesië zijn Frankrijks andere poulegenoten.