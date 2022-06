De selectie van Canada heeft dinsdag na een staking de training hervat. Canada zou zondag een oefeninterland tegen Panama spelen, maar de spelers weigerden het veld op te gaan uit onvrede met de financiële beloning die ze van de bond krijgen.

Na gesprekken met het bondsbestuur besloten ze maandag in ieder geval de training te hervatten in Vancouver. "De spelers gaan weer trainen, terwijl meer gesprekken over een oplossing op de planning staan", meldt de Canadese bond.

Canada heeft zich voor het eerst sinds 1986 geplaatst voor het WK en de spelers vinden dat daar wel iets tegenover mag staan. Ze eisen onder meer een hogere beloning van de bond voor het spelen voor de nationale ploeg.

De spelers eisen ook 40 procent van het prijzengeld dat Canada op het WK van eind dit jaar in Qatar verdient. Daarnaast willen ze dat de bond de betalingen aan de mannen- en vrouwenploeg gelijktrekt.

De Canadese federatie reageerde maandag bij monde van voorzitter Nick Bontis erg teleurgesteld op de staking van de spelers. Volgens de preses was er niets mis met het aanbod dat ze kregen.

Canada speelt donderdag tegen Curaçao

Het Canada van bondscoach John Herdman speelt donderdag in Vancouver voor de Nations League tegen Curaçao, de ploeg van bondscoach Art Langeler. Het is de bedoeling dat die wedstrijd ondanks de huidige impasse doorgaat.

Canada is nog niet in actie gekomen in groep C van de Nations League voor landen uit Noord- en Centraal-Amerika en het Caribisch gebied. Groepsgenoten Curaçao en Honduras speelden twee keer tegen elkaar en wonnen ieder eenmaal.

Canada was er alleen in 1986 bij op het WK en overleefde toen de groepsfase niet. Eind dit jaar zijn België, Kroatië en Marokko de poulegenoten in Qatar.