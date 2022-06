Curaçao heeft in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) een overwinning op Honduras geboekt in de Nations League. De ploeg van bondscoach Art Langeler won de uitwedstrijd met 1-2 tegen de ploeg waarvan zaterdag nog werd verloren.

Bij rust was het 0-1 dankzij een doelpunt van voormalig FC Groningen-speler Leandro Bacuna. In de slotfase verdubbelde Anthony van den Hurk de voorsprong, waarna Romell Quioto diep in de extra tijd nog iets terugdeed.

Curaçao trad aan met louter spelers die in Nederland spelen of hebben gespeeld. De basisploeg bestond naast Bacuna uit Eloy Room, Juriën Gaari, Cuco Martina, Roshon van Eijma, Michaël Maria, Vurnon Anita, Juninho Bacuna, Brandley Kuwas, Elson Hooi en Rangelo Janga.

Naast Van den Hurk mochten Roly Bonevacia, Kenji Gorré en Gervane Kastaneer invallen van bondscoach Langeler, die voor de tweede keer op de bank zat bij Curaçao. Zaterdag bij zijn debuut verloor Curaçao met 0-1 van Honduras.

Door de overwinning staat Curaçao na twee speelrondes op drie punten in groep C, net als Honduras. De ploeg van Langeler gaat vrijdag op bezoek bij Canada, dat nog geen wedstrijd heeft gespeeld.

De vier groepswinnaars in divisie A van de Nations League voor landen uit Noord- en Centraal-Amerika en het Caribisch gebied gaan naar de finaleronde. Ze mogen bovendien, net als de groepswinnaars uit de lagere divisies, meedoen aan de Gold Cup.