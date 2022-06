Frankrijk heeft maandag ook de tweede wedstrijd in de Nations League niet om kunnen zetten in een overwinning. De regerend wereldkampioen kwam op bezoek in Kroatië niet verder dan een 1-1-gelijkspel. In dezelfde poule wist Denemarken op bezoek bij Oostenrijk wél te winnen: 1-2.

Door het gelijkspel in de reprise van de WK-finale van 2018 blijft Frankrijk met één punt derde in groep 1 van divisie A. De laatste winnaar van het toernooi begon de Nations League vrijdag in het Stade de France met een verrassende nederlaag tegen Denemarken (1-2).

Net als in de wedstrijd tegen Denemarken verliep het bezoek in Kroatië voor Frankrijk niet bepaald vlekkeloos. Met maar liefst tien wijzigingen in de basiself maakte de ploeg van bondscoach Didier Deschamps geruime tijd een inspiratieloze indruk.

Ondanks het moeizame spel kwam Frankrijk, dat aantrad zonder sterren Kylian Mbappé en Karim Benzema, kort na rust op voorsprong. Wissam Ben Yedder stuurde Adrien Rabiot de diepte in, waarna de middenvelder met de binnenkant van de voet beheerst binnenschoot: 0-1.

De treffer van Rabiot leek het winnende doelpunt, tot Andrej Kramaric zeven minuten voor tijd vanaf de strafschopstip raakschoot. De aanvaller mocht na lang VAR-beraad aanleggen, nadat hij zelf door de Franse invaller Jonathan Clauss was aangetikt in het strafschopgebied.

Luka Modric speelde tegen Frankrijk zijn 150e interland voor Kroatië. Luka Modric speelde tegen Frankrijk zijn 150e interland voor Kroatië. Foto: Reuters

Nachtwerk voor Oostenrijk en Denemarken

De strijd om de koppositie in de poule van Frankrijk en Kroatië werd door Denemarken ten koste van Oostenrijk gewonnen (1-2). Het duel in Wenen was pas na middernacht afgelopen, omdat de lichtmasten in eerste instantie niet werkten door een stroomstoring.

Zo'n 1,5 uur na het oorspronkelijke aanvangstijdstip ging de bal alsnog rollen. Door goals van de Deen Pierre-Emile Højbjerg en de Oostenrijker Xaver Schlager leek het op een gelijkspel uit te draaien, tot Jens Stryger Larsen zes minuten voor tijd met een verrassend schot de winnende treffer maakte: 1-2.

In groep 3 van divisie C ging Slowakije in eigen huis onderuit tegen Kazachstan: 0-1. Na bijna een half uur spelen opende Aslan Darabayev de score, waarna Slowakije met invallers Tomás Suslov (FC Groningen) en Róbert Bozeník (Düsseldorf, gehuurd van Feyenoord) tevergeefs op jacht ging naar de gelijkmaker.

De andere wedstrijd in groep 3 tussen Belarus en Azerbeidzjan (0-0) werd overschaduwd door een bizarre overtreding van de debutant Gismat Aliyev. De Azeri raakte zijn directe tegenstander met een hoog en gestrekt been en kreeg vanzelfsprekend direct rood.

Het duel tussen Belarus en Azerbeidzjan werd gespeeld in Servië, omdat Belarus als bondgenoot van Rusland door een UEFA-straf geen duels in eigen land mag spelen. Om dezelfde reden werd er in divisie B door de uitsluiting van Rusland slechts één duel gespeeld: IJsland-Albanië eindigde onbeslist (1-1).

