De Nations League-wedstrijd tussen Oostenrijk en Denemarken is maandag anderhalf uur later begonnen dan gepland. Door een stroomstoring in Wenen moesten de spelers en fans lange tijd geduld hebben.

De wedstrijd zou om 20.45 uur beginnen, maar rond 20.00 uur gingen de meeste lichten in het Ernst Happelstadion uit.

De stroomstoring trof niet alleen het stadion, maar ook zo'n 1.500 huishoudens in de omgeving.

De toeschouwers zaten grotendeels in het donker.

Veel fans vermaakten zich met de zaklantaarn van hun telefoon.

Verslaggevers van de Oostenrijkse televisie konden ook niet veel meer dan wachten in het donker.

De Oostenrijkse spelers stopten hun warming-up en wachtten op een oplossing.

Rond 21.50 uur deden alle lampen in het stadion het weer, waardoor de wedstrijd om 22.15 uur dan toch kon beginnen.

