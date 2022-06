Brazilië heeft dankzij Neymar een nipte oefenzege geboekt op Japan. Door een doelpunt van de aanvaller van Paris Saint-Germain eindigde het duel in Tokio maandag in 0-1. Son Heung-min scoorde op fraaie wijze in zijn honderdste interland voor Zuid-Korea.

Neymar staat door zijn winnende treffer tegen Japan op 74 doelpunten in het shirt van de Braziliaanse ploeg. Daarmee is de 119-voudig international nog maar drie treffers verwijderd van het record van Pelé.

Neymar had tegen Japan een penalty nodig om tot scoren te komen. Na een overtreding op Richarlison wees de scheidsrechter naar de stip, waarna de sterspeler van Brazilië zich in de 77e minuut tot matchwinner kroonde.

Bij Japan mocht PSV'er Ritsu Doan een kwartier voor tijd invallen. Centrale verdediger Yuta Nakayama van PEC Zwolle speelde de hele wedstrijd mee.

Vorige week donderdag won Brazilië al met 5-1 van Zuid-Korea. In die wedstrijd kwam Neymar twee keer tot scoren. Japan was vorige week in een oefenwedstrijd met 4-1 te sterk voor Paraguay. Brazilië en Japan bereiden zich met oefenwedstrijden voor op het WK in Qatar van eind dit jaar.

Topscorers aller tijden van Brazilië 1. Pelé: 77 goals (92 interlands)

2. Neymar: 74 goals (119 interlands)

3. Ronaldo: 62 goals (98 interlands)

4. Romário: 55 goals (70 interlands)

5. Zico: 48 goals (71 interlands)

Zuid-Korea wint mede door goal Son

Zuid-Korea revancheerde zich voor de nederlaag tegen Brazilië door maandag in een vriendschappelijke wedstrijd te winnen van Chili: 2-0.

Wolverhampton Wanderers-aanvaller Hwang Hee-chan opende in de twaalfde minuut de score in het Daejeon World Cup Stadium, maar het hoogtepunt van het duel kwam in de blessuretijd van de tweede helft.

Son legde van net buiten het strafschopgebied aan voor een vrije trap en de vedette van Tottenham Hotspur schoot de bal in de kruising. De 29-jarige aanvaller bekroonde zijn honderdste interland daarmee met zijn 32e treffer.

Cha Bum-kun is met 136 'caps' en 58 doelpunten recordinternational én topscorer aller tijden van Zuid-Korea.