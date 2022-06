Brazilië heeft dankzij Neymar maandag een nipte oefenzege geboekt op Japan. Dankzij een doelpunt van de aanvaller van Paris Saint-Germain eindigde het duel in Tokio in 0-1.

Door zijn treffer brengt Neymar zijn totale aantal doelpunten in dienst van de Braziliaanse ploeg op 74. Daarmee is hij nog maar drie treffers verwijderd van het record van Pelé.

Neymar had tegen Japan een penalty nodig om tot scoren te komen. Na een overtreding op Richarlison wees de scheidsrechter naar de stip, waarna de sterspeler van Brazilië zich in de 77e minuut tot matchwinner kroonde.

Bij Japan mocht PSV'er Ritsu Doan een kwartier voor tijd invallen. Centrale verdediger Yuta Nakayama van PEC Zwolle speelde de hele wedstrijd mee.

Vorige week donderdag won Brazilië al met 5-1 van Zuid-Korea. In die wedstrijd kwam Neymar twee keer tot scoren. Japan won vorige week nog een oefenwedstrijd tegen Paraguay met 4-1.

Brazilië en Japan bereiden zich met oefenwedstrijden voor op het WK in Qatar. De vijfvoudig wereldkampioen is ingedeeld in een poule met Servië, Zwitserland en Kameroen. Japan neemt het op tegen Spanje, Duitsland en de winnaar van de play-off tussen Costa Rica en Nieuw-Zeeland.