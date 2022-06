Vier voetballers van Oranje onder 19 en een staflid zijn zondag betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Doelman Dani van den Heuvel van Leeds United moest naar het ziekenhuis om behandeld te worden aan zijn verwondingen.

Het incident vond rond 18.15 uur plaats. Gabi Caschili van PEC Zwolle liep een lichte hersenschudding op. Net als Van den Heuvel keert hij niet meer terug bij het trainingskamp. De andere inzittenden zijn ongedeerd gebleven, meldt de KNVB maandag. Hun namen zijn niet bekendgemaakt.

De voetbalbond zegt "enorm geschrokken" te zijn. "Belanghebbenden rondom de inzittenden zijn direct geïnformeerd over het verkeersongeluk", aldus de voetbalbond.

De KNVB wil niet meer kwijt over het ongeluk. De spelers hebben aangegeven dat ze moesten uitwijken voor een auto. Waar dat was, is niet bekend.

De spelers van Oranje onder 19 zijn momenteel in Nederland bij elkaar voor het EK-kwalificatietoernooi. Het EK wordt volgend jaar in Slowakije gespeeld. Dinsdag nemen ze het in Rotterdam op tegen de leeftijdsgenoten van Oekraïne.

Oranje onder 19 staat onder leiding van bondscoach Bert Konterman, voormalig speler van onder meer Feyenoord, Vitesse en Willem II. Zijn technische staf bestaat uit onder anderen oud-doelman Oscar Moens.