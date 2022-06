Bruno Alves zet op veertigjarige leeftijd een punt achter zijn voetballoopbaan. De 96-voudig Portugees international stond afgelopen seizoen nog onder contract bij de Griekse club Apollon Smyrnis.

Alves pakte zijn belangrijkste prijs in 2016, toen hij met Portugal voor het eerst in de historie Europees kampioen werd. De centrale verdediger speelde op dat toernooi geen prominente rol. Hij deed alleen in de halve finale tegen Wales (2-0) de hele wedstrijd mee.

"Vandaag kondig ik het einde van mijn voetbalcarrière aan, met dankbaarheid voor alle trainers, teamgenoten, coaches en mensen die betrokken waren bij mijn carrière. De reis eindigt hier, maar andere kansen zullen zich voordoen", schrijft Alves maandag op Instagram.

Jarenlang was Alves een vaste waarde in de nationale ploeg van Portugal. Hij speelde mee op de WK's van 2010 en 2014 en de EK's van 2012 en 2016. Op het WK van 2018 in Rusland zat hij wel bij de selectie, maar kreeg geen speeltijd meer.

Als clubspeler boekte Alves zijn grootste successen bij FC Porto. Hij vierde daar vier landstitels, waarvan eenmaal (in 2006) onder trainer Co Adriaanse. Later speelde hij nog voor onder meer Fenerbahçe en Rangers FC.